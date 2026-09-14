Athlétisme : Likina Amebaw remporte le 5000 m à Budapest en 14’30’’36

Likina Amebaw a remporté dimanche 13 septembre 2026 le 5000 m féminin des World Athletics Ultimate Championships à Budapest, en Hongrie, en 14 min 30 s 36. L’Éthiopienne a pris les commandes de la course très tôt avant de creuser un écart décisif sur ses poursuivantes.

L’Australienne Jessica Hull a décroché la deuxième place en 14 min 32 s 39, nouveau record personnel, à un peu plus de deux secondes de la gagnante. L’Éthiopienne Fantaye Belayneh a complété le podium en 14 min 32 s 62.

Amebaw a construit sa victoire sur un effort prolongé en tête. Après avoir imposé son rythme dans la première moitié de course, elle a continué à accentuer son avance et n’a plus été rejointe dans les derniers tours.

Ce succès a été obtenu lors de la dernière journée de la première édition des World Athletics Ultimate Championships, disputée du 11 au 13 septembre au National Athletics Centre de Budapest. La compétition réunissait des plateaux resserrés composés d’athlètes parmi les mieux classés de chaque discipline.

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Amebaw abordait la finale avec la meilleure performance mondiale de la saison sur 5000 m. Elle avait couru en 14 min 18 s 41 à Rome le 4 juin 2026, devant plusieurs de ses compatriotes également engagées à Budapest.