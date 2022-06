Officiel : le malien Yves Bissouma rejoint Tottenham

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter ce vendredi, Tottenham a officialisé la venue du milieu malien Yves Bissouma. L’opération a coûté près de 29 millions d’euros aux Spurs.

Annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Pisté par Liverpool, Arsenal et Aston Villa, l’international malien Yves Bissouma a décidé de rejoindre Tottenham pour les quatre prochaines années. Les Spurs ont annoncé la nouvelle ce vendredi via les réseaux sociaux. Pour convaincre Brighton & Hove Albion de libérer le joueur, la direction du club londonien a déboursé près de 29 millions d’euros.

Introducing our third summer signing… 🔥 pic.twitter.com/GMEjKo1MH9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022

Lors de la saison qui vient de s’écouler, Yves Bissouma a disputé 26 matches de Premier League avec Brighton pour un but marqué et 02 passes décisives. Très sûr de lui, le malien déclarait en septembre dernier : « Je ne veux pas être arrogant, mais c’est mon état d’esprit. Pour moi, c’est moi. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu’en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c’est moi. Cela me donne de la confiance et de l’énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma« .

Un caractère fort que va apprécier son nouvel entraîner Antonio Conte. Yves Bissouma est la 3e recrue estivale des Spurs après Fraser Forster (gardien, 34 ans) et Ivan Perisic (attaquant, 33 ans).