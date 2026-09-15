Athlétisme : Nairobi accueillera les Mondiaux 2029, une première en Afrique

Nairobi accueillera les Championnats du monde d’athlétisme en 2029, une première pour le continent africain. World Athletics a officialisé ce mardi 15 septembre 2026 la désignation de la capitale kényane à l’issue de la 242e réunion de son Conseil à Budapest, tandis que Munich organisera l’édition 2031.

La compétition est prévue au stade Kasarani, actuellement engagé dans une rénovation d’ampleur avant la Coupe d’Afrique des nations 2027. Nairobi dispose déjà d’une expérience internationale avec les Mondiaux U18 de 2017, les Mondiaux U20 de 2021 et le Kip Keino Classic, intégré au Continental Tour Gold.

Le Kenya arrive avec un poids sportif considérable dans l’athlétisme mondial. World Athletics le présente comme la deuxième nation la plus titrée de l’histoire des Championnats du monde. Lors des Mondiaux de Tokyo 2025, le pays avait terminé deuxième du tableau des médailles avec sept titres et onze médailles au total.

L’attribution intervient après l’examen de quatre candidatures pour les éditions 2029 et 2031. Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a mis en avant la solidité de l’offre kényane, son expérience d’organisation et l’intérêt très élevé du public local pour l’athlétisme. Une étude citée par l’instance indique que 68 % des personnes interrogées au Kenya déclarent un fort intérêt pour ce sport, contre 39 % en moyenne mondiale.

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La prochaine édition des Championnats du monde se déroulera à Pékin du 10 au 19 septembre 2027. World Athletics a également précisé que Nairobi 2029 et Munich 2031 seront programmés en septembre, dans le cadre de son calendrier international de fin de saison.