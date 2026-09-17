BENIN WEB TV

CAN 2027 : Motsepe exclut tout plan B pour la Tanzanie

La Confédération africaine de football (CAF) n’envisage pas de remplacer la Tanzanie parmi les pays hôtes de la CAN 2027. Patrice Motsepe l’a affirmé jeudi 17 septembre à Dar es Salaam, malgré les interrogations sur l’état d’avancement de certains préparatifs.

Rita Zimé
Publié le à
Afrique-SportNous Suivre sur Google
CAN 2027 : Motsepe exclut tout plan B pour la Tanzanie
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Le président de la CAF a écarté l’idée d’un « plan B » et assuré que l’instance travaillera avec les autorités pour corriger les secteurs encore en retard. La Tanzanie doit coorganiser le tournoi avec le Kenya et l’Ouganda.

Cette prise de position intervient pendant une tournée de contrôle de la CAF en Afrique de l’Est. L’instance avait annoncé une inspection du Benjamin Mkapa Stadium et des échanges avec le gouvernement tanzanien, avant une étape au Kenya vendredi 18 septembre.

La CAN 2027 doit se dérouler du 19 juin au 17 juillet. Ce sera la première édition organisée conjointement par les trois pays d’Afrique de l’Est, ce qui place les transports, les hébergements, les stades et les terrains d’entraînement au cœur du dispositif.

Publicité

Motsepe a également dit s’attendre à un accord de visa commun entre la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda afin de faciliter les déplacements des supporters pendant la compétition. Les discussions entre les autorités concernées sont en cours.

Le pays chargé d’accueillir le match d’ouverture n’est pas encore arrêté. Les trois coorganisateurs ont soumis des propositions à la CAF, qui doit encore trancher ce point dans la suite des préparatifs.

Publicité

Articles liés

Côte d’Ivoire : Guéla Doué touché au mollet, plusieurs semaines d’arrêtCôte d’Ivoire : Guéla Doué touché au mollet, plusieurs semaines d’arrêtEliminatoire CAN 2027: la liste du Maroc avec plusieurs nouveautésEliminatoire CAN 2027: la liste du Maroc avec plusieurs nouveautésCoupe intercontinentale : Sundowns-Al Ahli, un trophée FIFA et la suite en jeuCoupe intercontinentale : Sundowns-Al Ahli, un trophée FIFA et la suite en jeuNigeria : Osimhen convoqué malgré sa blessure, sa présence reste incertaineNigeria : Osimhen convoqué malgré sa blessure, sa présence reste incertaine

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.