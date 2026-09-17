Afrique du Sud : Luther Singh retrouve les Bafana Bafana après cinq ans

Luther Singh retrouve la sélection sud-africaine cinq ans après sa dernière apparition internationale. Le joueur basé à Chypre figure dans le groupe de 30 joueurs annoncé jeudi 17 septembre 2026 par Pitso Mosimane pour affronter la Guinée puis l’Érythrée dans les éliminatoires de la CAN 2027.

Le retour de Singh constitue l’un des choix les plus marquants de la première liste définitive de Mosimane depuis son retour à la tête des Bafana Bafana. SuperSport indique que l’attaquant n’avait plus porté le maillot national depuis 2021. Cassius Mailula et Shandre Campbell font également partie des joueurs rappelés dans le groupe.

Lyle Foster ne figure en revanche pas dans la liste finale après avoir été retenu dans la présélection de 35 joueurs. Mosimane a réduit son groupe à 30 et expliqué que cinq joueurs étaient indisponibles sur blessure, tout en maintenant une large partie de l’ossature utilisée par l’Afrique du Sud ces derniers mois.

Le groupe comprend notamment les gardiens Ronwen Williams, Sipho Chaine et Ricardo Goss, ainsi que Teboho Mokoena, Themba Zwane, Relebohile Mofokeng, Iqraam Rayners et Oswin Appollis. Yanela Mbuthuma, Puso Dithejane, Tashreeq Matthews et Luther Singh figurent parmi les options offensives retenues.

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L’Afrique du Sud recevra la Guinée le 26 septembre à l’Orlando Stadium pour son premier match des qualifications, avant d’affronter l’Érythrée le 30 septembre au Caire. Les Bafana Bafana resteront ensuite en Égypte pour un match amical contre les Pharaons le 4 octobre.

Mosimane a été nommé par la Fédération sud-africaine le 1er septembre pour reprendre la sélection après le départ de Hugo Broos. Ses deux premières rencontres officielles de ce nouveau mandat seront donc celles du 26 septembre contre la Guinée et du 30 septembre contre l’Érythrée.