Maroc : Ouahbi répond à Amrabat, « aucune place n’est garantie »

Mohamed Ouahbi a répondu jeudi 17 septembre à la mise en retrait de Sofyan Amrabat de la sélection marocaine. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas affirme qu’aucun conflit personnel ne l’oppose au milieu de terrain et prévient qu’aucune place n’est garantie dans son groupe.

Interrogé en conférence de presse, le technicien a résumé sa ligne par une formule directe : « le passé donne du respect, pas des privilèges ». Il assure que ses choix reposent sur la forme du moment et la concurrence, y compris pour les cadres ayant participé aux campagnes majeures du Maroc.

Amrabat avait annoncé le 8 septembre qu’il ne se mettait plus à la disposition de la sélection tant que Ouahbi resterait en poste, tout en précisant qu’il ne prenait pas sa retraite internationale. Le milieu marocain avait alors laissé ouverte la possibilité d’un retour ultérieur.

Ouahbi dit comprendre la frustration d’un joueur dont le temps de jeu a diminué avec l’arrivée de nouveaux concurrents. Il assure qu’aucun échange irrespectueux n’a eu lieu avec Amrabat et qu’un retour reste possible si les critères sportifs sont de nouveau réunis.

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Cette mise au point intervient au moment où le Maroc prépare ses débuts dans les éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions de l’Atlas doivent recevoir le Gabon le 25 septembre avant d’affronter le Lesotho le 29 septembre.

Ouahbi a dévoilé jeudi une liste de 29 joueurs pour cette fenêtre internationale, sans Sofyan Amrabat, conformément à la décision annoncée par le milieu de terrain neuf jours plus tôt.