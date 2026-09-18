Volley : le Nigeria renverse l’Algérie 3-2 et file en quarts

Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026 en battant l’Algérie 3-2, jeudi 17 septembre à Tunis. Menés à deux reprises, les Nigérians ont renversé le match au tie-break, 23-25, 25-19, 21-25, 25-20, 15-12.

La rencontre a duré 2 h 06. Selon la Confédération africaine de volleyball (CAVB), le Nigeria a inscrit 109 points contre 101 pour l’Algérie au terme des cinq manches. Les deux équipes avaient auparavant dominé le Tchad dans la poule C.

L’Algérie a pris l’avantage dans le premier set, gagné 25-23, avant une réponse nigériane à 25-19. Les Algériens ont repris les commandes en remportant la troisième manche 25-21, mais le Nigeria a égalisé à deux sets partout avec un 25-20 puis a fait la différence 15-12 dans le tie-break.

Ce succès offre au Nigeria un billet pour les quarts de finale après sa victoire 3-0 contre le Tchad lors de son entrée en lice. Face aux Tchadiens, les Nigérians s’étaient imposés 25-17, 25-17 et 25-16.

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Le sélectionneur Ryan Masajedi a salué la réaction de son équipe après les sets concédés à l’Algérie. Le technicien japonais estime que ses joueurs ont montré leur capacité à rester dans le match malgré les passages favorables à leur adversaire.

Masajedi a demandé à son groupe de se concentrer désormais sur le prochain adversaire en phase à élimination directe. Le Nigeria poursuit à Tunis une campagne dont les enjeux comprennent également la qualification pour le Championnat du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.