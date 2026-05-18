Le Sénégal désigné pays hôte de la CAN Beach Soccer 2026

Le Sénégal a été désigné par la CAF pour organiser la CAN Beach Soccer 2026, confirmant son statut de place forte continentale de la discipline. Tenant du titre et huit fois champion d’Afrique, le pays accueillera une compétition à huit équipes qui servira également de qualification pour la Coupe du monde de beach soccer 2027.

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement désigné le Sénégal comme pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer 2026, à l’issue d’une réunion du Comité exécutif dont la date exacte n’a pas été précisée dans le communiqué publié lundi 18 mai sur le site officiel de l’instance. La CAF a justifié ce choix en invoquant sa « confiance envers la capacité du Sénégal à organiser des événements de classe mondiale » et le « rôle majeur » joué par le pays dans le développement du beach soccer sur le continent. Le lieu et les dates précises de la compétition n’ont pas été annoncés.

Le Sénégal avait déjà organisé l’édition 2021 du tournoi, la seule qu’il ait disputée à domicile depuis sa première participation en 2007. La ville hôte de l’édition 2021 était Saly, station balnéaire de la Petite Côte, à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Dakar.

Le Sénégal est la nation la plus titrée de la compétition avec huit trophées : 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024, selon les données de l’APS et de l’APA News. Les cinq dernières éditions disputées ont été remportées consécutivement par les Lions du sable, une série débutée en 2016 qui constitue un record dans la compétition. Lors de l’édition 2024 disputée à Hurghada, en Égypte, en octobre, le Sénégal avait battu la Mauritanie 6-1 en finale. Le capitaine Al Seyni Ndiaye avait été élu meilleur joueur de la finale, et Mandione Diagne meilleur buteur du tournoi avec dix réalisations lors de l’édition précédente.

La précision de Senego et de la CAF, qui présentent le Sénégal comme « cinq fois » titré de façon consécutive, désigne les cinq dernières éditions seulement, sur un palmarès total de huit titres continentaux.

Huit équipes qualifiées pour le Mondial 2027

La compétition réunira huit sélections africaines, le même format que lors des éditions précédentes. Au-delà du titre continental, l’enjeu de qualification pour la Coupe du monde de beach soccer 2027 constitue un facteur de mobilisation pour les équipes participantes. Selon le règlement habituel de la compétition, le vainqueur et le finaliste obtiennent leur billet pour le Mondial. La Coupe du monde de beach soccer 2025 s’était tenue aux Seychelles, le Sénégal et la Mauritanie représentant l’Afrique après leur qualification lors de la CAN 2024.

Sur le plan mondial, le Sénégal a atteint pour la première fois les demi-finales d’une Coupe du monde de beach soccer lors de l’édition 2021, devenant à cette occasion la première équipe africaine à accomplir cet exploit. Il s’agit de son meilleur résultat en compétition mondiale.

La désignation du Sénégal comme pays hôte de la CAN Beach Soccer 2026 s’ajoute à l’officialisation le 13 mai 2026 de la candidature sénégalaise pour l’organisation de la CAN 2032, dans un contexte où le pays cherche à renforcer son positionnement comme centre d’organisation des compétitions africaines. Le Sénégal est par ailleurs engagé dans la Coupe du monde 2026 qui se tient aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du 13 juin.

La CAF n’avait pas communiqué à la date de publication les dates ni le lieu précis de la CAN Beach Soccer 2026 au Sénégal.