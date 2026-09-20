Ngetich bat d’une seconde le record mondial du semi-marathon en course féminine

La Kényane Agnes Ngetich a remporté, dimanche 20 septembre 2026 à Copenhague, le semi-marathon des Mondiaux de course sur route en 1 h 05 min 15 s, abaissant d’une seconde le record du monde des courses exclusivement féminines.

La marque reste soumise à la procédure de ratification de World Athletics. Ngetich a pris les commandes dès les premiers kilomètres et n’a plus été rejointe : 15 min 12 s au 5e km, 30 min 39 s au 10e, 46 min 17 s au 15e et 1 h 01 min 56 s au 20e.

Le Kenya signe un doublé avec Veronicah Loleo, deuxième en 1 h 06 min 05 s, à 50 secondes de la championne. La Rwandaise Florence Niyonkuru complète le podium en 1 h 06 min 08 s, un record national.

Le précédent record mondial pour une course 100 % féminine appartenait à Peres Jepchirchir, chronométrée en 1 h 05 min 16 s aux Mondiaux de semi-marathon de Gdynia en 2020. Le record féminin absolu du semi-marathon, réalisé dans une course mixte, reste détenu par l’Éthiopienne Letesenbet Gidey en 1 h 02 min 52 s depuis 2021.

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Agnes Ngetich décroche à Copenhague son deuxième titre mondial de l’année. La Kényane avait déjà remporté le titre individuel aux Championnats du monde de cross-country en janvier 2026.