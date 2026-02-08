San Pedro 2-3 USM Alger en Coupe CAF

Le coup de sifflet final a été donné au Stade Laurent Pokou après une rencontre riche en rebondissements : l’USM Alger s’est imposée 3-2 face au FC San Pedro.

La partie a démarré sur un rythme effréné, avec des buts inscrits dès les premières minutes. Les visiteurs ont d’abord pris l’avantage très tôt, avant que San Pedro ne réagisse et rétablisse la parité avant la mi-temps. La décision est finalement intervenue dans les arrêts de jeu, lorsque l’USM a trouvé la faille pour arracher la victoire.

Les acteurs principaux de cette joute sont plusieurs buteurs qui ont fait basculer le score : Che Malone et Likonza ont marqué pour l’USM Alger en tout début de match, Issouf Dosso a inscrit un doublé pour San Pedro, et Bouderbala a offert les trois points aux Algériens dans les toutes dernières secondes.

Buteurs et chronologie