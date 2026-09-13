Ligue 1 : Ferran Torres signe son 6e but, le PSG gagne enfin

Le Paris Saint-Germain a obtenu dimanche 13 septembre 2026 sa première victoire de la saison en Ligue 1 en s’imposant 1-0 sur le terrain de Brest. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 5e minute au stade Francis-Le Blé.

Le champion d’Europe restait sur deux matches nuls et une défaite lors de ses trois premières journées de championnat. Ce succès porte le PSG à cinq points et met fin à son début de saison sans victoire sur la scène nationale.

Torres poursuit de son côté un début de parcours très efficace avec Paris. L’international espagnol, arrivé cet été, compte désormais six buts en cinq apparitions toutes compétitions confondues, après son triplé inscrit mercredi contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Brest a tenté de revenir dans la rencontre, notamment par Kamory Doumbia, qui a trouvé le poteau puis obligé Matvey Safonov à intervenir. Paris a conservé son avantage malgré plusieurs séquences de pression brestoise.

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Le PSG abordera sa prochaine journée de Ligue 1 avec cette première victoire en championnat, tandis que Brest concède son premier revers de la saison après avoir pris cinq points lors de ses trois premiers matches.