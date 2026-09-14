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Ligue des champions CAF : Sidaama Buna bat Aiglons 3-0 et défiera Al-Hilal

Sidaama Buna s’est qualifié dimanche 13 septembre 2026 pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF en battant Aiglons FC N’Djamena 3-0 lors de la manche retour disputée en Éthiopie. Les deux équipes avaient fait 0-0 au match aller au Tchad.

Christian Mbeumo
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Le club éthiopien passe donc avec un score cumulé de 3-0. Ce succès lui ouvre un deuxième tour face à Al-Hilal Omdurman, qualifié la veille contre Aigle Noir du Burundi.

Al-Hilal a remporté son match retour 1-0 après s’être imposé 2-0 lors de la première manche. Le club soudanais a ainsi validé sa qualification sur un score cumulé de 3-0.

La CAF avait programmé les matches retour du premier tour préliminaire du 11 au 13 septembre. Sidaama Buna faisait partie des équipes encore à départager après le 0-0 de l’aller, avant de faire la différence au retour.

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Le deuxième tour préliminaire de la compétition se jouera du 16 au 18 octobre pour les matches aller, puis du 23 au 25 octobre pour les retours, selon le calendrier officiel de la CAF.

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