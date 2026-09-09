Ligue des champions : Barcelone écrase Feyenoord 5-1, doublé de Raphinha

Le FC Barcelone a lancé sa campagne de Ligue des champions par une large victoire 5-1 contre Feyenoord, mercredi 9 septembre au Spotify Camp Nou . Raphinha a inscrit un doublé aux 3e et 57e minutes, Karim Adeyemi a marqué à la 22e, Lamine Yamal à la 77e et Gabriel Jesus à la 85e. Sem Steijn a sauvé l’honneur des Néerlandais à la 82e minute.

Le Barça a pris le contrôle presque immédiatement. Servi dans la surface, Raphinha a éliminé deux défenseurs avant d’ouvrir le score dès la troisième minute. Karim Adeyemi a ensuite doublé la mise à la 22e d’une frappe enroulée de l’extérieur de la surface, pour sa première apparition européenne avec le club catalan. Barcelone menait 2-0 à la pause.

Le tournant définitif est intervenu à la 57e minute. Pedri a lancé Raphinha dans l’axe et le Brésilien a conclu du pied gauche pour porter le score à 3-0. Deux minutes plus tard, Feyenoord a cru réduire l’écart par Nacho Ferri, mais le but a été annulé pour hors-jeu après vérification.

Lamine Yamal a ensuite transformé un coup franc direct à la 77e minute pour le quatrième but barcelonais. Feyenoord a réagi par Sem Steijn cinq minutes plus tard, mais Barcelone a immédiatement repris quatre buts d’avance. Entré en jeu en fin de rencontre, Gabriel Jesus a dévié un centre de Yamal à la 85e minute et inscrit son premier but avec le Barça.

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Raphinha a été le principal artisan du succès avec ses deux réalisations, tandis que Yamal a terminé la soirée avec un but et deux passes décisives. Le capitaine brésilien a désormais marqué lors des cinq premiers matches du Barça cette saison, confirmant son début d’exercice très prolifique.

Ce succès offre au FC Barcelone ses trois premiers points dans la phase de ligue et une différence de buts de +4 après cette première journée. Feyenoord repart de Catalogne sans point après avoir été dominé dans les moments décisifs de la rencontre.