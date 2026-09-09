Barça-Feyenoord : Frenkie de Jong forfait, Eric Garcia suspendu pour l’entrée en Ligue des champions

Le FC Barcelone devra débuter sa campagne de Ligue des champions sans Frenkie de Jong ni Eric Garcia. Le club catalan a officialisé mercredi 9 septembre un groupe de 23 joueurs pour la réception de Feyenoord au Spotify Camp Nou, avec le milieu néerlandais absent sur blessure et le défenseur espagnol suspendu.

De Jong, touché au genou, poursuit sa récupération et n’a pas été convoqué par Hansi Flick. L’UEFA le classe également parmi les absents pour cette première journée de la phase de ligue. Eric Garcia, lui, purge une suspension héritée de la saison dernière après son exclusion sur le terrain de l’Atlético de Madrid lors du dernier match européen du Barça.

Roony Bardghji manque également la rencontre sur blessure. En revanche, le groupe blaugrana comprend plusieurs recrues estivales, dont Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Rodri et Anthony Gordon, ainsi que Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Gavi et Fermín López.

Cette liste confirme donc des choix contraints dans l’entrejeu et en défense avant un match programmé à 18h45, heure d’Europe centrale. Barcelone reste sur quatre victoires en quatre journées de Liga et une démonstration 5-0 contre Valence, mais aborde son entrée en Europe avec deux absences de poids parmi ses cadres.

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Feyenoord arrive invaincu

Feyenoord se présente de son côté au Camp Nou avec une série de 19 matches sans défaite toutes compétitions confondues, selon le FC Barcelone. Le club néerlandais doit toutefois composer avec plusieurs forfaits, notamment Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop et Gijs Smal, tous répertoriés absents par l’UEFA.

Le Barça ouvre ainsi sa campagne européenne dans un contexte contrasté : une dynamique offensive très favorable en championnat, mais un effectif déjà amputé de plusieurs éléments. La rencontre contre Feyenoord constitue le premier des huit matches de la phase de ligue 2026-2027, dont le calendrier s’étale jusqu’à la fin janvier.