Gabriel Jesus débarque au FC Barcelone

Le FC Barcelone a officialisé, mardi 1er septembre 2026, l’arrivée de l’attaquant brésilien Gabriel Jesus en provenance d’Arsenal, pour un montant avoisinant 10 millions d’euros. Âgé de 29 ans, le joueur s’est engagé avec le club catalan pour trois saisons, jusqu’en juin 2029, et doit offrir une option supplémentaire en attaque à l’entraîneur Hansi Flick.

« Arsenal et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de Gabriel Jesus vers les Blaugranas. L’attaquant brésilien s’engage pour trois saisons », a annoncé le club catalan dans un communiqué. Hansi Flick s’est dit « surpris » d’être parvenu à boucler cette arrivée, saluant un joueur capable, selon lui, de peser dans son secteur offensif.

Le Barça s’était initialement positionné sur l’attaquant argentin Julian Alvarez, sous contrat avec l’Atletico Madrid, mais cette piste n’a pas abouti cet été. Le club catalan s’est alors tourné vers une option jugée plus accessible financièrement, Gabriel Jesus, dont le contrat avec Arsenal devait expirer en 2027.

Le Brésilien a par ailleurs reconnu avoir accepté une baisse de salaire pour rejoindre le Barça, une décision qu’il présente comme le signe de l’importance qu’il accorde à cette opportunité.

Une dernière saison compliquée à Arsenal

Arrivé à Arsenal en 2022 en provenance de Manchester City, Gabriel Jesus a vu son temps de jeu se réduire au fil des saisons, freiné par des blessures à répétition. Lors de l’exercice 2025-2026, il n’a disputé que 13 matches de Premier League, pour deux buts inscrits, selon les statistiques officielles du championnat anglais.

Une polyvalence recherchée par Hansi Flick

Le Brésilien peut évoluer en pointe, décrocher pour participer à la construction du jeu ou se déplacer sur les côtés, une polyvalence qui doit offrir à Hansi Flick davantage d’options dans l’animation offensive du Barça. Le club catalan a également recruté cet été les attaquants Anthony Gordon et Karim Adeyemi, complétant un secteur offensif profondément renouvelé.

Gabriel Jesus a de son côté indiqué vouloir se concentrer sur son temps de jeu et sur sa capacité à prouver sa valeur sous ses nouvelles couleurs, plutôt que sur le contexte de son arrivée après l’échec de la piste Alvarez.