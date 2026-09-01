Mercato : Aston Villa officialise l’arrivée d’Ibrahim Mbaye en provenance du PSG pour 55 millions d’euros

Aston Villa a officialisé ce mardi 1er septembre 2026 la signature d’Ibrahim Mbaye, attaquant sénégalais de 18 ans en provenance du Paris Saint-Germain, pour un montant estimé à 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling, selon Sky Sports). Le joueur s’est engagé sur le long terme avec le club anglais, qui a devancé Liverpool dans ce dossier.

Né le 24 janvier 2008 à Trappes, en France, Mbaye avait rejoint l’académie du PSG à l’âge de dix ans avant d’être lancé en équipe première par Luis Enrique à seulement 16 ans, en août 2024. Il quitte la capitale française après 42 matches disputés, pour 4 buts et 4 passes décisives, et un palmarès fourni pour son âge : deux Ligues des champions, deux titres de champion de France, une Coupe de France et deux Supercoupes de l’UEFA.

International sénégalais à 15 reprises, Mbaye s’est fait remarquer lors de la Coupe du monde 2026, où il est devenu le plus jeune joueur africain à inscrire un but dans l’histoire de la compétition, notamment face à la France.

Longtemps annoncé du côté de Liverpool, avec lequel un accord avait été trouvé sur les bases d’un contrat de cinq ans, le joueur a finalement vu ce dossier capoter après l’échec des négociations entre les Reds et le PSG.

Aston Villa devance finalement Liverpool

Le club parisien réclamait initialement 70 millions d’euros pour son attaquant, une exigence qui aurait refroidi Liverpool. Aston Villa a finalement saisi l’opportunité et obtenu le transfert pour 55 millions d’euros, grâce notamment aux bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs.

Mbaye avait progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie parisienne, confronté à une concurrence devenue particulièrement dense en attaque. Le club de Birmingham mise sur ses qualités de vitesse et de percussion, qui avaient séduit Luis Enrique lors de ses débuts professionnels.

À Villa Park, l’international sénégalais devra désormais confirmer en Premier League les promesses entrevues au Parc des Princes, avec la pression de justifier les 55 millions d’euros investis sur lui.