Ballon d’Or 2026 : les 30 nommés dévoilés le 8 septembre

La liste des 30 joueurs et des 30 joueuses nommés pour le Ballon d’Or 2026 sera dévoilée le 8 septembre, a annoncé France Football, avant une cérémonie de remise du trophée prévue le 26 octobre à Londres. Ce sera la première fois en onze ans que l’événement ne se tient pas à Paris.

Le tenant du titre masculin, Ousmane Dembélé, sacré en 2025, devra défendre sa couronne face à une nouvelle génération de prétendants. Parmi les joueurs dont les noms reviennent le plus souvent avant l’annonce des nommés figurent Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia. Aitana Bonmati est la tenante du titre féminin.

Le 8 septembre, en plus de la liste des 30 nommés et des 30 nommées au Ballon d’Or, France Football dévoilera également ses sélections pour les récompenses annexes : meilleur gardien, meilleur jeune joueur, meilleur entraîneur, meilleur buteur et meilleur club de l’année.

Le choix des lauréats se fonde sur les performances individuelles des joueurs et joueuses durant la saison écoulée, leur impact lors des rencontres à enjeu et les résultats obtenus avec leur club ou leur sélection nationale.

Une cérémonie délocalisée à Londres pour la première fois en onze ans

Après plusieurs éditions organisées au Théâtre du Châtelet, la cérémonie du Ballon d’Or quittera exceptionnellement Paris pour Londres le 26 octobre. Cette 70e édition rendra hommage à l’Anglais Stanley Matthews, premier lauréat du trophée en 1956. Les organisateurs présentent ce choix comme un moyen de renforcer le rayonnement international de la récompense.

Une course déjà annoncée comme disputée

D’ici la cérémonie du 26 octobre, plusieurs joueurs devraient se disputer la première place. Dembélé, Yamal, Mbappé, Kane, Olise et Kvaratskhelia figurent parmi les noms les plus cités par la presse sportive avant la publication officielle de la liste des 30 nommés, le 8 septembre.