AS Roma : Gasperini ferme la porte à un départ de Manu Koné

Convoité par Chelsea à quelques heures de la clôture du mercato estival, le milieu de terrain international français Manu Koné ne devrait pas quitter l’AS Roma. Interrogé après la victoire 4-0 de son équipe à Lecce, lundi 31 août, l’entraîneur italien Gian Piero Gasperini a fermément écarté l’hypothèse d’un départ, alors que le club londonien aurait proposé environ 60 millions d’euros pour l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

« Absolument pas, c’est une invention des médias. Personne ne m’a jamais parlé de départs, ni de Koné ni de qui que ce soit d’autre », a déclaré Gasperini, cité par la presse italienne. L’entraîneur de la Roma a également assuré que les propriétaires du club « ne sont favorables à aucune vente » et qu’aucune offre officielle n’était parvenue au club, « ni de Chelsea ni d’un autre ».

Selon plusieurs médias italiens, dont Football Italia et Calciomercato.it, Chelsea a pourtant transmis une offre avoisinant les 60 millions d’euros, assortie d’une proposition de prêt de l’ailier anglais Jamie Gittens à la Roma. Le club romain aurait rejeté cette proposition et mis les discussions en pause, sous la pression de Gasperini et du directeur sportif Tony D’Amico, tous deux opposés à un départ du joueur.

L’intérêt de Chelsea pour Koné intervient alors que le club londonien a par ailleurs trouvé un accord pour le transfert de son milieu de terrain Enzo Fernández vers Manchester City, ce qui pourrait relancer sa recherche d’un remplaçant dans les dernières heures du mercato, qui se referme mardi 1er septembre à 23h00 (heure de Londres) en Angleterre et à 19h00 en Italie.

Manchester United également intéressé, sans offre formelle

Manchester United avait également été associé au profil de Manu Koné ces dernières semaines, sans qu’aucune offre concrète n’ait été transmise à la Roma, selon Football Italia. Formé au Toulouse FC avant de passer par le Borussia Mönchengladbach, le milieu de terrain reste pour l’heure un élément clé du dispositif de Gasperini, qui compte sur lui pour la suite de la saison en Serie A.

Le mercato italien se referme mardi à 19h00, heure locale, sans qu’aucune offre officielle n’ait, selon Gasperini, été déposée sur la table romaine pour son numéro 17.