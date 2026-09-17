Beşiktaş-Marseille : Junior Olaïtan passeur décisif sur l’ouverture du score

Junior Olaïtan a pesé dès le premier acte de Beşiktaş-Marseille, jeudi 17 septembre en Ligue Europa. Titulaire dans l’entrejeu du club turc, le Guépard a délivré la passe décisive à Ilhan Fakili sur l’ouverture du score à la 15e minute.

Fakili a donné l’avantage à Beşiktaş sur ce service du milieu béninois. Le suivi en direct de Yahoo Sports attribue explicitement l’assistance à Olaïtan, tandis que des images Reuters montrent les deux joueurs célébrant ensemble le premier but de la rencontre.

Beşiktaş avait aligné le joueur de 24 ans d’entrée au Tüpraş Stadyumu. Le centre de match officiel du club le plaçait dans le onze de départ aux côtés notamment de Salih Özcan et Orkun Kökçü, face à une formation marseillaise conduite par Bruno Genesio.

Avant le coup d’envoi, l’UEFA créditait déjà Olaïtan de six apparitions, 450 minutes et deux passes décisives dans la campagne 2026-2027 de Ligue Europa. Son service pour Fakili ajoute une nouvelle contribution directe à son début de saison européen.

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Après cette première journée de phase de ligue, le calendrier européen de Beşiktaş prévoit un déplacement à Hoffenheim le 15 octobre, puis la réception de Crystal Palace le 22 octobre, selon l’UEFA.