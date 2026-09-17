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Europa League : Bournemouth gagne 2-1 pour ses débuts européens

Bournemouth a réussi son entrée dans l’histoire européenne. Pour le premier match continental de son histoire, le club anglais s’est imposé 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi 17 septembre, lors de la première journée de la phase de ligue de l’Europa League.

André Kouagou Assane
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Les Cherries ont frappé très tôt à Saint-Sébastien. Justin Kluivert a ouvert le score à la 11e minute avant que Rayan ne double la mise neuf minutes plus tard, de la tête sur un service d’Alex Scott. Bournemouth a ainsi abordé la pause avec deux buts d’avance pour sa toute première apparition en compétition européenne.

La Real Sociedad a relancé la rencontre au retour des vestiaires. Sergio Gómez a réduit l’écart à la 57e minute, lançant une longue séquence de pression basque. Le gardien Djordje Petrović a toutefois préservé l’avantage anglais, notamment avec deux interventions décisives en fin de match face à Orri Óskarsson.

Ce succès donne immédiatement trois points à Bournemouth dans la phase de ligue. Il prolonge aussi le début de saison remarqué de Rayan, recruté par le club anglais en janvier 2026, et auteur du deuxième but de cette première européenne.

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Pour sa deuxième sortie dans la compétition, Bournemouth recevra Sturm Graz le 15 octobre. La Real Sociedad se déplacera le même jour sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise, selon le calendrier publié par l’UEFA.

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