Messi signe une 3e saison à 20 buts, Miami concède un quatrième nul

Lionel Messi a marqué sur coup franc et atteint 20 buts en MLS cette saison, mais l’Inter Miami a concédé un quatrième nul consécutif en championnat, 2-2 face à San Diego FC, dimanche 20 septembre 2026 au Nu Stadium.

Anders Dreyer a ouvert le score pour San Diego à la 12e minute. Messi a égalisé à la 24e sur un coup franc venu de la droite, avant que Luis Suárez ne donne l’avantage à Miami à la 74e. Dreyer a signé son doublé huit minutes plus tard pour ramener les visiteurs à 2-2.

Avec ce but, Messi devient le deuxième joueur de l’histoire de la MLS à atteindre au moins 20 réalisations lors de trois saisons consécutives, après Denis Bouanga. L’Argentin totalise aussi 13 passes décisives cette saison, soit 33 contributions directes, les meilleurs totaux de la ligue dans les deux catégories.

Le but inscrit contre San Diego est le 101e de Messi sous le maillot de l’Inter Miami toutes compétitions confondues. Il avait franchi la barre des 100 quatre jours plus tôt lors de la victoire 2-0 contre Cruz Azul en Campeones Cup. Miami compte désormais 46 points, avec 12 victoires, 10 nuls et 4 défaites, et occupe la troisième place de la Conférence Est.

Publicité

Messi doit ensuite retrouver l’Argentine, avec un dernier match annoncé sous le maillot de l’Albiceleste face au Bénin le 6 octobre. L’Inter Miami se déplacera à Columbus le 27 septembre.