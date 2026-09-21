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Fenerbahçe écrase Eyüpspor 8-0, sa plus large victoire en Süper Lig

Fenerbahçe a écrasé Eyüpspor 8-0 dimanche 20 septembre à Istanbul, signant la plus large victoire de son histoire en Süper Lig. Vedat Muriqi a été le grand artisan du succès avec quatre buts, tandis que Mason Greenwood a signé un doublé.

Mohamed ISSA
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Fenerbahçe écrase Eyüpspor 8-0, sa plus large victoire en Süper Lig
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Greenwood a ouvert le score sur penalty dès la 5e minute. Muriqi a ensuite frappé aux 7e et 21e minutes, avant les buts de Mattéo Guendouzi à la 38e et d’Irfan Can Kahveci dans le temps additionnel de la première période. Fenerbahçe menait déjà 5-0 à la pause.

Muriqi a complété son quadruplé en marquant aux 47e et 55e minutes. Greenwood a fermé le score à la 80e, portant à huit le total des buts du club stambouliote au Chobani Stadium.

Le Kosovar compte désormais six buts en championnat cette saison, à une longueur de Mohamed Salah. Il est aussi le premier joueur de Fenerbahçe à inscrire quatre buts dans un match de championnat depuis Cengiz Ünder en janvier 2024.

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Cette démonstration porte Fenerbahçe à 10 points après six journées, tandis qu’Eyüpspor reste à trois points. Selon Anadolu, le club jaune et bleu est également la première équipe des dix principaux championnats européens à inscrire cinq buts en première période cette saison.

Fenerbahçe avait déjà marqué huit buts dans trois rencontres de championnat, mais sans jamais s’imposer avec huit buts d’écart : 8-4 contre Gaziantepspor en 1992, puis 8-1 contre Samsunspor et Kayseri Erciyesspor en 1994.

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