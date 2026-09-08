Real Madrid-Inter : Federico Dimarco forfait, Carlos Augusto attendu à gauche

L’Inter Milan disputera son entrée en Ligue des champions sans Federico Dimarco , ce mardi 8 septembre au Santiago-Bernabéu face au Real Madrid . L’arrière gauche italien, touché au genou lors du succès 3-2 contre Naples en Serie A, n’a pas fait le déplacement en Espagne et devrait être remplacé par Carlos Augusto sur le côté gauche.

Sky Sport Italia a confirmé lundi que Dimarco souffre d’une légère entorse du genou gauche. Le joueur a repris une partie de l’entraînement collectif, mais le staff nerazzurro a choisi de ne prendre aucun risque et de le laisser à Appiano Gentile afin qu’il poursuive sa récupération. Le média italien indique que ses conditions ne suscitent pas d’inquiétude particulière et qu’un retour dès la prochaine journée de championnat est envisagé.

Cette absence prive Cristian Chivu d’un de ses principaux animateurs du couloir gauche. Dimarco a joué un rôle important dans le début de saison de l’Inter et reste l’un des joueurs les plus influents dans les phases offensives. Carlos Augusto est attendu pour occuper le poste de piston gauche dans le 3-5-2 italien, alors que Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient conduire l’attaque.

Goal a également rapporté l’absence du défenseur de 28 ans, en précisant que la décision de le laisser en Italie a été prise par précaution après sa gêne au genou. Le forfait constitue donc une information distincte des incertitudes de début de semaine, lorsque sa participation au déplacement à Madrid restait encore envisagée.

Un choc d’ouverture très attendu au Bernabéu

Le Real Madrid et l’Inter s’affrontent à 21 heures, heure d’Europe centrale, pour leur première rencontre de la phase de ligue 2026-2027. Le site officiel de l’Inter rappelle que les Nerazzurri arrivent à Madrid après trois victoires en trois journées de Serie A, tandis que le Real de José Mourinho veut rebondir après sa défaite 1-0 contre le Betis en championnat.

Côté madrilène, le club a publié mardi sa convocation avec notamment Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Yan Diomandé. Eduardo Camavinga, Arda Güler et Bernardo Silva sont suspendus pour cette première journée européenne, ce qui ajoute encore aux ajustements attendus dans les deux équipes avant le coup d’envoi.