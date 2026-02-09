Federico Dimarco (Inter) établit un record de passes décisives en Serie A

Federico Dimarco a signé une prestation marquante lors de la 24e journée de Serie A, en étant à l’origine de trois passes décisives qui ont concouru au large succès de l’Inter Milan sur Sassuolo (0-5). Sa contribution offensive, au-delà de son rôle défensif, a pesé lourd dans ce succès collectif.

En portant son total à neuf offrandes décisives depuis le début du championnat, l’arrière gauche intériste a battu un record rarement atteint par un joueur de son poste : aucun défenseur n’avait compilé autant de passes décisives à ce même point de la saison depuis 2004/2005. Ce chiffre illustre une trajectoire statistique hors norme pour un joueur évoluant principalement en défense.

La capacité de Dimarco à se projeter vers l’avant, à trouver ses partenaires dans les espaces et à délivrer des ballons précis fait désormais partie intégrante du fonctionnement offensif de l’équipe. Sa présence sur le flanc gauche transforme souvent des phases défensives en situations créatrices, offrant des solutions pour casser les lignes adverses.

Un profil de latéral moderne

Formé en Lombardie et âgé de 28 ans, Dimarco incarne le profil du latéral moderne : solide dans ses tâches défensives mais surtout utile pour animer le jeu offensif. Sa vision, son coup de pied et sa qualité de passe lui permettent non seulement de participer à la construction, mais aussi d’être fréquemment décisif dans le dernier geste.

Au-delà des chiffres, son influence se lit dans la fluidité offensive de l’Inter : ses montées et ses centres créent des solutions constantes pour les attaquants et libèrent des espaces pour ses coéquipiers. Si cette dynamique se poursuit, il pourrait continuer à redéfinir les attentes liées à son poste cette saison.