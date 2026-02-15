Dominik Szoboszlai confirme son rôle de leader à Liverpool

Dominik Szoboszlai poursuit son ascension chez les Reds et s’impose comme l’un des éléments incontournables de Liverpool. Après des prestations remarquées, il confirme match après match qu’il occupe désormais une place centrale dans les plans du club.

Dominik Szoboszlai poursuit son ascension chez les Reds et s’impose comme l’un des éléments incontournables de Liverpool. Après des prestations remarquées, il confirme match après match qu’il occupe désormais une place centrale dans les plans du club.

Sur le plan sportif, son impact se voit tant dans les grandes rencontres que dans la constance quotidienne : lors du succès en FA Cup contre Brighton (3-0), il s’est illustré en trouvant le chemin des filets et en pesant fortement sur le déroulement du match, décrochant à plusieurs reprises le titre de meilleur joueur. Son autorité au milieu et son influence sur le collectif sont de plus en plus soulignées par les observateurs.

Polyvalent, Szoboszlai se déploie sur plusieurs lignes du terrain — milieu axial, rôle plus offensif ou même en piston droit selon les besoins — et ses coups de pied arrêtés constituent une arme précieuse. Cette saison, il a transformé des coups francs décisifs, notamment celui qui a offert la victoire 1-0 contre Arsenal à Anfield, celui inscrit lors du revers 1-2 face à Manchester City, ainsi que celui réalisé contre l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Au total, il présente un bilan de 10 buts et 7 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues.

Publicité

Une maturation tactique saluée par le staff

Le coach Arne Slot a mis en avant l’évolution tactique du Hongrois : plus attentif aux mouvements adverses, capable d’anticiper et de choisir les solutions les plus pertinentes, Szoboszlai a considérablement affiné sa lecture du jeu. Ces progrès se traduisent par une meilleure prise de décision sur le terrain et une efficacité accrue devant le but ou dans la création.