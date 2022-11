Ligue des nations: les dates et le lieu du Final Four dévoilés

Dans un communiqué publié ce mardi, l’UEFA a annoncé que le Final Four de la Ligue des nations se tiendra aux Pays-Bas du 14 au 18 juin 2023.

Qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations, les Pays-Bas disputeront cette phase de la compétition sur leur terre. En effet, l’UEFA a officialisé ce mardi la tenue des derniers matchs de son tournoi dans les installations néerlandaises. La Hollande était en concurrence avec la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles pour accueillir le tournoi.

“Le Comité exécutif de l’UEFA a confirmé que les Pays-Bas auront l’honneur d’organiser leur première phase finale de l’UEFA Nations League. Les villes de Rotterdam et d’Enschede ont été choisies par l’Association de football des Pays-Bas pour accueillir les matches”, peut on lire dans le communiqué de l’instance faîtière du football européen pour annoncer la nouvelle.

En outre, les demi-finales de la Ligue des nations auront lieu les 14 et 15 juin 2023. Le match pour la troisième place ainsi que la finale se dérouleront le 18 juin prochain. Pour rappel, la Croatie, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas seront à la lutte pour succéder à la France, tenante du titre. “Le tirage au sort qui déterminera les rencontres de ce Final Four aura lieu en janvier 2023 à Nyon (en Suisse), à une date et une heure qui seront confirmées ultérieurement”, précise l’UEFA dans son communiqué.