Liga: Florentino Perez désigne le meilleur joueur du Real Madrid

Impressionné par l’impact de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Real Madrid, Florentino Pérez a désigné l’international français comme le meilleur joueur de l’effectif madrilène, saluant notamment son efficacité exceptionnelle devant le but.

Florentino Pérez a couvert d’éloges Kylian Mbappé, qu’il considère désormais comme le joueur le plus important du Real Madrid. Dans un entretien accordé à El Chiringuito, le président madrilène a salué l’impact immédiat du capitaine de l’Équipe de France de football depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. « Kylian Mbappé est notre meilleur joueur. Il a remporté le Soulier d’or et il continue de marquer énormément », a affirmé Florentino Pérez.

Le dirigeant espagnol a toutefois reconnu que certains ajustements restaient nécessaires au sein de l’effectif madrilène malgré les performances de l’attaquant français. « Il y a encore des aspects que nous devons améliorer », a-t-il ajouté. Auteur d’une première saison moyenne sous le maillot merengue, Mbappé s’est rapidement imposé comme le leader offensif du Real Madrid. L’ancien joueur de l’AS Monaco domine actuellement les classements des buteurs en Ligue des champions et en LaLiga. Toutes compétitions confondues, le Français a déjà franchi la barre des 40 réalisations cette saison avec le Real Madrid, confirmant son statut de superstar mondiale.







