Mercato: Manchester United ne compte plus sur André Onana

Malgré son envie de revenir à Manchester United après son prêt à Trabzonspor, André Onana ne ferait plus partie des plans des Red Devils, qui cherchent déjà une nouvelle porte de sortie pour l’ancien gardien de l’Inter Milan.

Manchester United aurait décidé de tourner définitivement la page André Onana à l’approche du prochain mercato estival. Prêté cette saison à Trabzonspor après plusieurs prestations jugées décevantes à Old Trafford, le gardien camerounais arrivera au terme de son prêt dans les prochaines semaines. Selon ESPN, Onana souhaiterait revenir à Manchester United afin de tenter de regagner sa place dans l’effectif des Red Devils après la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions.

Mais la direction mancunienne ne compterait plus sur l’ancien portier de l’Inter Milan et de l’AFC Ajax pour la saison prochaine. Manchester United aurait déjà identifié Senne Lammens comme l’un des profils envisagés pour renforcer le poste de gardien. Toujours selon la même source, le club anglais aurait commencé à étudier plusieurs options afin de trouver une nouvelle destination au joueur de 30 ans durant l’été.