Mercato: Junior Olaitan débarque à Beşiktaş

Arrivé en Turquie il y a seulement six mois, le milieu offensif béninois Junior Olaitan quitte Göztepe pour s’engager avec Beşiktaş, où il tentera de s’imposer au sein d’un club historique de Süper Lig en pleine course aux places européennes.

Arrivé en Turquie il y a seulement six mois, le milieu offensif béninois Junior Olaitan quitte Göztepe pour s’engager avec Beşiktaş, où il tentera de s’imposer au sein d’un club historique de Süper Lig en pleine course aux places européennes.

Le milieu offensif béninois Junior Olaïtan poursuit son ascension en Turquie. Arrivé dans le championnat turc il y a seulement six mois, l’international béninois change de club mais reste en Süper Lig en s’engageant avec Beşiktaş, l’un des géants du football local.

Après une première expérience sous les couleurs de Göztepe, où il a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues pour deux réalisations, l’ancien joueur d’Ayema FC a convaincu la direction stambouliote de miser sur son profil. Beşiktaş a officialisé la signature d’Olaïtan pour une durée de trois ans et demi, assortie d’une année supplémentaire en option.

Publicité

Dans son nouveau club, le joueur de 22 ans portera le numéro 15 et tentera d’apporter sa créativité et sa percussion à une équipe ambitieuse. Actuellement cinquième de Süper Lig avec 36 points après 20 journées, Beşiktaş vise une fin de saison solide et une qualification européenne. Ce transfert marque une étape importante dans la carrière de Junior Olaïtan, qui rejoint une institution reconnue du football turc et européen, avec l’objectif de s’imposer durablement au plus haut niveau.