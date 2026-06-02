Diplomatie: les sujets au menu de la rencontre entre Wadagni et les présidents des États de l’AES

Le président de la République, Romuald Wadagni , effectue ce mardi 2 juin 2026 une visite d’amitié et de travail en République du Niger et au Burkina Faso .

L’information a été rendue publique à travers un communiqué officiel de la Présidence de la République, daté de Cotonou.

Selon le document, le chef de l’État béninois se rend successivement à Niamey et à Ouagadougou dans le cadre de la diplomatie de voisinage active qu’il entend impulser dès le début de son mandat.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer le dialogue et la coopération avec les pays riverains du Bénin.

Au cours de ces déplacements, Romuald Wadagni aura des entretiens avec le président de la République du Niger, Abdourahamane Tiani, et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré.

Les échanges porteront notamment sur les questions sécuritaires régionales, les perspectives de coopération économique et commerciale, ainsi que sur les voies de renforcement de la solidarité entre les peuples béninois, nigérien et burkinabè.

Le communiqué précise que ces visites traduisent la conviction du président de la République selon laquelle les destins des nations ouest-africaines sont étroitement liés. Elles s’inscrivent dans une approche diplomatique fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la recherche de solutions concertées face aux défis communs auxquels la sous-région est confrontée.

À travers cette première série de déplacements officiels vers des pays voisins, le chef de l’État béninois réaffirme son attachement à une coopération régionale renforcée et à une action diplomatique orientée vers la stabilité, la sécurité et le développement partagé en Afrique de l’Ouest.