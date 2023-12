- Publicité-

L’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) a organisé les 6 et 7 décembre derniers, un atelier régional sur l’engagement des communautés frontalières. Cette rencontre d’échanges et de partage d’expériences entre l’OIM et ses partenaires nationaux et internationaux des organisations sous régionales a réuni près d’une soixantaine d’experts des pays du Golfe de Guinée (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana et Togo) et du Sahel (Burkina).

Il s’est agit pendant deux jours de promouvoir une approche centrée sur les communautés respectueuse des droits ainsi que la coopération en vue de renforcer la stabilité régionale des zones frontalières. Des recommandations visant à assurer la participation des communautés à la gouvernance intégrée des frontières dans la région, accentuer le partage des meilleures pratiques et renforcer les mécanismes politiques et institutionnels.

Cotonou a abrité une conférence régionale des pays côtiers et du sahel (Burkina) sur l’engagement des communautés frontalières

Le représentant de l’Ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, Monsieur Abou AHIYOYA, dans son mot introductif, a évoqué les différents défis dont souffrent les espaces frontaliers à savoir : la porosité des frontières, l’extrémisme violent qui prend de plus en plus de l’ampleur, l’insécurité, l’insuffisance des infrastructures et équipements ainsi que la criminalité transnationale organisée. Selon lui tous ces problèmes entrainent « le déficit croissant de la capacité des agences de gestion des frontières à gérer efficacement les mouvements transfrontaliers ». Il a également noté que les Etats-Unis soutiennent le Bénin à travers le « renforcement des capacités techniques et opérationnelles des unités spéciales de surveillance des frontières (USSF) ainsi que les acteurs de la chaîne judiciaire ».

Pour Salvator NIYONZIMA, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin, il est important que le thème de la conférence porte sur l’engagement des communautés dans la gouvernance intégrée des frontières. Il a mis en exergue le fait que l’État béninois a mis en place plusieurs Institutions dont les actions conjuguées dans les espaces frontaliers sous le leadership de l’ABeGIEF produits des résultats visibles.

Quant au Directeur de Cabinet, représentant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, Abasse OLOSSOUMARE, « cette conférence offre aux pays l’occasion idéale de discuter des initiatives en cours ou prévues entre les États qui, si elles sont menées dans le cadre d’une approche coordonnée d’engagement communautaire transfrontalier, s’avèrent toujours efficaces pour relever les défis nouveaux des espaces frontaliers.

La 2eme journée des discussions s’est poursuivie avec des thématiques comme le renforcement de la résilience économique des communautés frontalières y compris le commerce transfrontalier à petite échelle et l’inclusion des femmes et de la dimension genre dans la gouvernance de l’immigration et des frontières. La nécessité d’une action coordonnée et intégrée à travers les échanges ont permis d’identifier les différents problèmes rencontrés par les communautés frontalières au quotidien avec à la clé, les différentes initiatives déjà prises par les institutions sous régionales pour améliorer la sécurité humaine et promouvoir la stabilité dans les zones frontalières entre le Sahel central et les pays du Golfe de Guinée.

La conférence s’est conclue par une série de recommandations pour intégrer les approches d’engagement des communautés afin de renforcer la gouvernance des frontières dans la sous-région.

Entre autres recommandations, il est à retenir l’amélioration de la communication des actions et des interventions des instances; l’accès urgent aux cartes d’identité légales notamment biométriques pour faciliter les mouvements des populations y compris les femmes exerçant dans le commerce transfrontalier ; la nécessité d’accroître l’accès aux installations de santé et d’éducation dans les communautés frontalières afin de réduire la traversée des frontières pour accéder à ces installations/services dans les communautés frontalières voisines du pays frontalier ; la réduction des barrières non tarifaires et des défis associés en matière d’extorsion et de frais illégaux qui entravent le commerce transfrontalier et la nécessité d’une coordination et d’une coopération accrues entre les organismes nationaux et régionaux.

L’OIM entend assurer le suivi des recommandations pour favoriser une réponse collaborative et globale à travers des actions unifiées et coordonnées des Etats membres. Cette conférence régionale sur l’engagement des communautés frontalières entre dans le cadre du projet de renforcement des frontières du nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo, financé par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi des États-Unis d’Amérique et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations.