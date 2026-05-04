Côte d’Ivoire : Méhanvais Karim Koné nommé Directeur Général d’AFG Holding

Le conseil d’administration d’AFG Holding, branche financière du groupe panafricain Atlantic Group, a nommé Mehanvais Karim Koné directeur général à l’issue de sa séance du 27 avril à Abidjan, en remplacement de Sionlé Seydou Yéo, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Le sortant a piloté le holding depuis 2021 et conduit un programme de transformation marqué par plusieurs acquisitions stratégiques et une expansion géographique en Afrique de l’Ouest, centrale et de l’Est. Il conserve des fonctions de président et d’administrateur au sein des conseils de plusieurs filiales bancaires du groupe.

Karim Koné occupait avant cette promotion les fonctions de directeur général adjoint du pôle Banque et de directeur central des activités bancaires d’AFG Holding, supervisant les banques commerciales et d’investissement ainsi que les activités de marchés de capitaux du groupe.

Un profil à la croisée du marché et du risque

Ingénieur statisticien-économiste de formation, le nouveau directeur général a débuté sa carrière à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) puis au sein du Groupe de la Banque mondiale. Il a ensuite rejoint Otera Capital, gestionnaire d’actifs canadien, où il s’est spécialisé en gestion des risques, investissement et analyse de portefeuille.

Son retour sur le continent s’est effectué chez Ecobank, où il a occupé des fonctions de direction régionale en gestion de trésorerie et marchés financiers couvrant l’UEMOA et le Cap-Vert, avant de piloter à Ecobank Côte d’Ivoire les activités fixed income, devises et matières premières.

Sur le plan académique, Karim Koné est titulaire d’un Executive MBA de HEC Paris, d’un Master en ingénierie financière de l’Université Laval, et de certifications professionnelles CFA et FRM (Financial Risk Manager). Il a complété son cursus par des programmes exécutifs à la Wharton School et au Babson College.

Un groupe bancaire panafricain en consolidation

AFG Holding fédère les activités bancaires, de microfinance et d’assurance du groupe Atlantic, conglomérat fondé par l’homme d’affaires ivoirien Koné Dossongui et également présent dans l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie, l’hôtellerie et les télécommunications. Le pôle financier est implanté dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Est et de l’océan Indien.

L’entité regroupe notamment Banque Atlantique, présente en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, ainsi qu’AFG Bank, déployée plus récemment en RDC et en Tanzanie. La diversification panafricaine du groupe s’inscrit dans une stratégie de consolidation engagée depuis l’arrivée de Sionlé Seydou Yéo, qui prévoyait des acquisitions ciblées en Afrique de l’Est.

La transition à la direction générale intervient alors que les groupes bancaires régionaux d’origine ouest-africaine, dont AFG, Bank of Africa, Coris Bank International ou NSIA, poursuivent leur expansion sur un marché continental encore largement dominé par les filiales des banques marocaines, sud-africaines et nigérianes.