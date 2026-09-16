Carabao Cup : Manchester United menait 2-0, Brighton l’élimine 3-2

Manchester United a quitté la Carabao Cup dès le troisième tour mercredi 16 septembre, battu 3-2 par Brighton à Old Trafford après avoir mené 2-0 en moins de dix minutes. Le revers élimine immédiatement les Red Devils de la compétition.

Shea Lacey, titularisé pour la première fois avec l’équipe première, a ouvert le score à la 8e minute après avoir éliminé deux défenseurs. Quarante-trois secondes après la reprise du jeu, Mason Mount a doublé l’avantage de United en reprenant un ballon repoussé par le gardien Jason Steele.

Brighton a réduit l’écart par Charalampos Kostoulas dans le temps additionnel de la première période. Pascal Gross a égalisé à la 65e minute, puis Maxim De Cuyper a inscrit le but de la qualification quatre minutes plus tard, trois minutes après son entrée en jeu.

Cette défaite met fin à une série vieille de 50 ans : Manchester United n’avait plus perdu à Old Trafford après avoir mené 2-0 depuis un revers 3-2 contre Tottenham en septembre 1976. Selon Sky Sports, le club mancunien avait remporté 143 des 145 précédents matches à domicile où il avait pris un tel avantage.

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Michael Carrick a assumé la responsabilité de l’effondrement après le match, tandis que les supporters ont longuement sifflé l’équipe au coup de sifflet final. Ce nouvel échec intervient quatre jours après la défaite dans le derby contre Manchester City, marquée par une décision VAR ensuite reconnue comme erronée par l’arbitrage anglais.

United est éliminé au premier match de Carabao Cup pour la deuxième saison consécutive. Brighton, qui avait procédé à six changements dans son onze de départ, poursuit sa route au quatrième tour.