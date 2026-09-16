Europa League : Sunderland gagne 1-0 pour son retour après 53 ans

Sunderland a réussi son retour en Coupe d’Europe mercredi 16 septembre en battant AZ Alkmaar 1-0 au Stadium of Light, lors de la première journée de Ligue Europa. Enzo Le Fée a inscrit l’unique but sur penalty à la 66e minute.

Les Black Cats disputaient leur premier match européen depuis 1973. Le Fée avait déjà trouvé le poteau à la 25e minute, après une première période dominée par Sunderland sans parvenir à ouvrir le score.

AZ Alkmaar a réagi au retour des vestiaires, Kees Smit manquant de peu le cadre à la 50e minute. Sunderland a ensuite obtenu un penalty, transformé par Le Fée qui a pris le gardien Jari De Busser à contre-pied.

Les visiteurs ont poussé dans le dernier quart d’heure, mais Robin Roefs a multiplié les arrêts à bout portant et la défense anglaise a résisté jusqu’au bout. Ce succès offre à Sunderland ses trois premiers points de la phase de ligue.

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Cette rencontre figurait parmi les principales affiches de la première journée de Ligue Europa. Elle marque aussi la première victoire européenne de Sunderland depuis 53 ans, après une absence continentale qui remontait à 1973.

Sunderland rejouera en Ligue Europa le mois prochain sur le terrain de Torreense.