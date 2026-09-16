Europa League : Benfica bat Milan 2-0, une première en sept duels

Benfica a battu l’AC Milan 2-0 mercredi 16 septembre à San Siro pour ouvrir sa campagne de Ligue Europa , signant au passage sa première victoire en compétition officielle contre le club italien au septième affrontement. Dodi Lukébakio puis Jakub Kamiński ont inscrit les deux buts portugais.

Lukébakio a débloqué la rencontre avant la pause après une percussion de Kamiński, en repiquant depuis la droite pour trouver le petit filet. Benfica a ensuite frôlé le break lorsque Georgiy Sudakov a trouvé le poteau sur une frappe lointaine.

Au retour des vestiaires, Kamiński a doublé l’avantage en reprenant un centre de Souffian El Karouani. Milan a tenté de réagir avec l’entrée de Christian Pulisic, mais Anatoliy Trubin a repoussé l’une des principales occasions milanaises et préservé le score.

Le succès met fin à une série de six confrontations européennes sans victoire de Benfica face à Milan. Avant cette rencontre, les Rossoneri comptaient quatre victoires et deux nuls contre le club lisboète, dont les finales de Coupe d’Europe des clubs champions remportées en 1963 et 1990.

Publicité

La deuxième journée de Ligue Europa est programmée le 15 octobre. Milan se déplacera à Salzbourg, tandis que Benfica recevra le Celtic à Lisbonne.