Barça-Racing : 7-2, triplé de Raphinha et record pour Flick

Le FC Barcelone a écrasé Racing Santander 7-2 mercredi 16 septembre au Camp Nou, porté par un triplé de Raphinha. Le Barça signe ainsi un sixième succès en six journées de Liga.

Hansi Flick devient le premier entraîneur du club à gagner les sept premiers matches officiels d’une saison. Ce nouveau succès donne aussi trois points d’avance aux Catalans sur le Real Madrid en tête du championnat.

João Cancelo a ouvert le score dès la 8e minute d’une frappe lointaine. Raphinha a transformé un penalty à la 25e, avant que Maguette Gueye ne réduise l’écart cinq minutes plus tard. Une nouvelle tentative de Cancelo a ensuite été déviée dans son propre but par Asier Villalibre, puis Raphinha a inscrit son deuxième but à la 42e minute.

Le Barça aurait pu atteindre la pause avec un avantage encore plus large, mais Julen Agirrezabala a repoussé un penalty de Lamine Yamal. Racing est revenu à 4-2 à la 65e grâce à Yassir Zabiri, après une erreur de Wojciech Szczesny, avant que Raphinha ne transforme un deuxième penalty pour compléter son triplé.

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Gabriel Jesus et Lamine Yamal ont ajouté deux buts dans les onze dernières minutes. Raphinha porte ainsi son total à neuf buts sur les six premières journées de Liga, soit le meilleur départ d’un joueur dans le championnat depuis les neuf réalisations de Lionel Messi avec Barcelone en 2017-2018.

Barcelone a inscrit 28 buts en six journées de Liga, le deuxième total le plus élevé de l’histoire du championnat à ce stade derrière les 32 buts de Séville en 1940-1941. Avec 18 points et une différence de buts de +22, le club catalan conserve trois longueurs d’avance sur le Real Madrid.