Barça: le groupe d’Hansi Flick pour affronter Racing Santander

Accroché au sommet de la Liga avec 15 points après cinq journées, le FC Barcelone veut profiter de la réception du Racing Santander pour reprendre seul les commandes du championnat. Hansi Flick pourra compter sur plusieurs de ses cadres, dont Lamine Yamal, Rodri, Pedri et Jules Koundé.

Le FC Barcelone retrouve la Liga avec un objectif clair : creuser à nouveau l’écart en tête du classement. Après un début de championnat parfaitement négocié, les Blaugrana comptent 15 points en cinq rencontres, mais voient désormais le Real Madrid revenir à leur hauteur, avec le même total au compteur et un match supplémentaire. La réception du Racing Santander, ce mercredi soir, offre donc aux Catalans l’opportunité de reprendre trois points d’avance sur leur grand rival. Pour cette rencontre, Hansi Flick a retenu un groupe de 23 joueurs et entend préserver la dynamique positive de son équipe.

Le technicien allemand pourra notamment s’appuyer sur Lamine Yamal, Rodri, Pedri et Gavi. Le Français Jules Koundé figure également dans la liste et devrait être disponible pour ce nouveau rendez-vous en championnat. En revanche, plusieurs absences sont à signaler. Brian Fariñas, pourtant convoqué lors du déplacement à Levante, n’a cette fois pas été retenu. Toujours à l’infirmerie, Frenkie de Jong et Roony Bardghji manqueront également à l’appel.

Le groupe du Barça:

Joan Garcia, Cancelo, Balde, Cubarsi, Gavi, Fermín, Pedri, G. Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martin, Olmo, Bernal, Kounde, Eric, Livakovic et Abdelkarim.

