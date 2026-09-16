Chelsea: Eden Hazard tempère les ambitions des Blues en Premier League

Sixième de Premier League après quatre journées, Chelsea nourrit de grandes ambitions cette saison sous les ordres de Xabi Alonso. Eden Hazard estime toutefois que la conquête du titre anglais s’annonce particulièrement difficile.

Eden Hazard garde un œil attentif sur les performances de son ancien club. Alors que Chelsea occupe actuellement la sixième place de Premier League avec sept points, l’ancien international belge a livré son analyse sur les ambitions des Blues cette saison. Invité sur Sky Sports avant le déplacement de Chelsea à Brentford, vendredi, l’ex-ailier londonien a reconnu que la course au titre s’annonçait particulièrement exigeante. « La Premier League est d’une compétitivité féroce, et remporter le titre est loin d’être facile », a expliqué Hazard.

Malgré cette mise en garde, le Belge espère voir les hommes de Xabi Alonso se mêler à la lutte pour les premières places. Il estime notamment que le technicien espagnol dispose des arguments nécessaires pour permettre au club londonien de progresser au classement. « Mais comme je viens de le dire, nous espérons que l’équipe [Chelsea] atteindra le sommet. Le titre de Premier League est extrêmement difficile à remporter », a-t-il poursuivi.

Hazard souligne également la qualité du groupe à la disposition de l’entraîneur espagnol. « Cependant, ils ont un excellent entraîneur, des joueurs exceptionnels et une base d’effectif solide, alors attendons de voir », a-t-il conclu. Avec sept points pris lors de ses quatre premières sorties, Chelsea devra désormais confirmer ses ambitions sur le terrain pour espérer s’installer durablement parmi les prétendants aux premières places.