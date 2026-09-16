BENIN WEB TV

Bologne limoge Tedesco après 4 matches, Palladino signe jusqu’en 2029

Bologne a limogé Domenico Tedesco ce mercredi 16 septembre, après seulement quatre journées de Serie A, et nommé Raffaele Palladino jusqu’en juin 2029. Le club rossoblù est 16e avec un point après un nul et trois défaites.

Geraud Antonio
Publié le à
FootballNous Suivre sur Google
Bologne limoge Tedesco après 4 matches, Palladino signe jusqu’en 2029
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Tedesco, arrivé en juin, paie un début de saison sans victoire. Son équipe n’a inscrit que deux buts en quatre rencontres de championnat, et la défaite de dimanche à Naples a précédé son départ.

Palladino, 42 ans, a déjà dirigé Monza, la Fiorentina et l’Atalanta. Il sort d’un passage de sept mois à Bergame, conclu par une septième place en Serie A la saison dernière, trois points devant Bologne.

Le technicien italien prend une équipe encore à la recherche de son premier succès en championnat. Son contrat avec Bologne court jusqu’au 30 juin 2029.

Publicité

Son premier match est programmé samedi 19 septembre à domicile contre le Torino, à 15h00, selon le calendrier du club.

Publicité

Articles liés

Barça: Rodri ouvre la porte à une arrivée de Julian AlvarezBarça: Rodri ouvre la porte à une arrivée de Julian AlvarezBarça: le groupe d’Hansi Flick pour affronter Racing SantanderBarça: le groupe d’Hansi Flick pour affronter Racing SantanderManchester United : Baleba devrait faire ses débuts après la trêveManchester United : Baleba devrait faire ses débuts après la trêveMourinho: « aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif du Real Madrid »Mourinho: « aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif du Real Madrid »

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.