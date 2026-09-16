Europa League : Balkovec punit le Celta à la 88e, sept matches sans victoire

Omonia Nicosie a battu le Celta Vigo 1-0 mercredi 16 septembre à Nicosie, un but de Jure Balkovec à la 88e minute offrant trois points au club chypriote pour son entrée en Europa League. Le Celta enchaîne un septième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Le Celta a pourtant eu davantage le ballon et s’est créé le plus grand nombre de situations, avec 19 tirs contre 11 et dix corners contre trois. La formation espagnole n’a pas réussi à convertir cette domination, alors que le gardien d’Omonia, Fabiano, a réalisé quatre arrêts.

Les Galiciens ont cru ouvrir le score à la 70e minute lorsque Pablo Durán a poussé le ballon au fond des filets, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu de Williot Swedberg dans la construction de l’action. Omonia avait déjà menacé avant la pause, notamment sur une tentative de Jean-Kévin Duverne repoussée par le montant.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un nul, Balkovec a profité d’un espace sur le côté gauche pour avancer et déclencher une frappe qui a battu Ionuț Radu. Le latéral slovène a ainsi offert à Omonia sa première victoire dans la phase principale de l’Europa League depuis 2020.

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Le Celta reste sans succès après ses six premières journées de Liga, avec quatre nuls et deux défaites, avant d’ajouter ce revers européen à son début de saison. Pour la deuxième journée d’Europa League, le club espagnol recevra la Juventus le 15 octobre, tandis qu’Omonia se déplacera à Celje le même jour.