Atlético-Osasuna : 4-0, les Colchoneros montent sur le podium avant le derby

L’Atlético Madrid a dominé Osasuna 4-0, mercredi 16 septembre au Riyadh Air Metropolitano, et s’est hissé à la troisième place de Liga avec 13 points. Les Colchoneros abordent ainsi le derby madrilène avec une quatrième victoire en six journées.

Jonathan David a ouvert le score à la 24e minute. Lee Kang-in a doublé la mise à la 54e, Robin Le Normand a ajouté le troisième but à la 63e, avant qu’Álex Baena ne fixe le score à 4-0 à la 82e minute.

L’attaquant canadien a aussi délivré la passe décisive sur le but de Lee Kang-in. Son activité a lancé une soirée largement maîtrisée par l’équipe de Diego Simeone, qui a imposé un rythme élevé et multiplié les situations devant le but d’Aitor Fernández.

Ce succès porte le bilan de l’Atlético à quatre victoires, un nul et une défaite après six journées. Avec 13 points, le club madrilène revient à deux longueurs de Barcelone et du Real Madrid, crédités de 15 points avant la fin des rencontres de la journée.

Publicité

Le prochain rendez-vous de l’Atlético est le derby face au Real Madrid, programmé dimanche. Osasuna reste à sept points après six journées, avec deux victoires, un nul et trois défaites.