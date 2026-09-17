Carabao Cup : Liverpool-Chelsea en huitièmes, Arsenal ira à Fleetwood

Liverpool recevra Chelsea à Anfield au quatrième tour de la Carabao Cup, tandis qu’Arsenal se déplacera sur le terrain de Fleetwood Town, a établi le tirage effectué mercredi 16 septembre. Les rencontres sont programmées dans la semaine du 26 octobre.

Le choc d’Anfield ramènera Xabi Alonso dans le stade de son ancien club, cette fois comme entraîneur de Chelsea. L’ancien milieu espagnol avait notamment remporté la Ligue des champions 2005 sous le maillot de Liverpool.

Liverpool a gagné sa place en huitièmes grâce à sa victoire 3-1 contre Tottenham mardi. Chelsea, de son côté, a éliminé Luton Town puis Leeds United pour atteindre ce quatrième tour.

Fleetwood a décroché pour la première fois de son histoire une place à ce stade de la compétition en battant Sheffield United 1-0 mercredi. Le club de League Two, formation la moins bien classée encore en lice, recevra Arsenal, champion d’Angleterre en titre.

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Le tirage a également donné Everton-Newcastle, Sunderland-Brentford, Fulham-Crystal Palace, Bournemouth-Aston Villa et Bradford City-Peterborough. Brighton se déplacera chez le vainqueur de Manchester City-Norwich.

Manchester City et Norwich doivent disputer jeudi 17 septembre la dernière affiche du troisième tour. Le vainqueur complétera le tableau des seize équipes et recevra Brighton au tour suivant.