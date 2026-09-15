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Carabao Cup : Liverpool élimine Tottenham 3-1, Szoboszlai frappe de loin

Liverpool s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup en battant Tottenham 3-1 à Anfield, mardi 15 septembre 2026. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont marqué pour les Reds, qui ont fait la différence malgré plusieurs occasions dangereuses des Spurs.

Rita Zimé
Publié le à
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Carabao Cup : Liverpool élimine Tottenham 3-1, Szoboszlai frappe de loin
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Mac Allister a ouvert le score à la 21e minute d’une frappe placée dans la lucarne. Gakpo a doublé l’avantage à la 54e, avant que Conor Gallagher ne réduise l’écart de la tête à la 69e minute. Szoboszlai a définitivement scellé la qualification à la 90e+1 d’une frappe lointaine après une remise de Gakpo.

Tottenham avait pourtant eu les premières situations nettes. Lucas Bergvall a buté sur Giorgi Mamardashvili et Mohammed Kudus a manqué une reprise à courte distance. Après le but de Gallagher, Mamardashvili a encore repoussé une tentative d’Omar Marmoush qui aurait pu ramener les visiteurs à 2-2.

Andoni Iraola avait largement remanié son équipe pour cette rencontre de troisième tour. Malgré les changements, Liverpool a mieux exploité ses temps forts, alors que Tottenham a payé son manque d’efficacité devant le but.

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Les Spurs quittent la Coupe de la Ligue dès leur entrée dans ce troisième tour. Le but de Gallagher a au moins mis fin à une série de 429 minutes sans marquer contre une équipe de l’élite anglaise pour Tottenham, selon The Times.

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