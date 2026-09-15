Carabao Cup : Liverpool élimine Tottenham 3-1, Szoboszlai frappe de loin

Liverpool s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup en battant Tottenham 3-1 à Anfield, mardi 15 septembre 2026. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont marqué pour les Reds, qui ont fait la différence malgré plusieurs occasions dangereuses des Spurs.

Mac Allister a ouvert le score à la 21e minute d’une frappe placée dans la lucarne. Gakpo a doublé l’avantage à la 54e, avant que Conor Gallagher ne réduise l’écart de la tête à la 69e minute. Szoboszlai a définitivement scellé la qualification à la 90e+1 d’une frappe lointaine après une remise de Gakpo.

Tottenham avait pourtant eu les premières situations nettes. Lucas Bergvall a buté sur Giorgi Mamardashvili et Mohammed Kudus a manqué une reprise à courte distance. Après le but de Gallagher, Mamardashvili a encore repoussé une tentative d’Omar Marmoush qui aurait pu ramener les visiteurs à 2-2.

Andoni Iraola avait largement remanié son équipe pour cette rencontre de troisième tour. Malgré les changements, Liverpool a mieux exploité ses temps forts, alors que Tottenham a payé son manque d’efficacité devant le but.

Publicité

Les Spurs quittent la Coupe de la Ligue dès leur entrée dans ce troisième tour. Le but de Gallagher a au moins mis fin à une série de 429 minutes sans marquer contre une équipe de l’élite anglaise pour Tottenham, selon The Times.