Ligue des champions: Munich et Barcelone, hôtes des finales 2028 et 2029

L’UEFA a officialisé les enceintes qui accueilleront les finales de ses principales compétitions européennes au cours des prochaines années. L’Allianz Arena et le Spotify Camp Nou ont notamment été retenus pour les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029.

L’UEFA a levé le voile sur les stades qui accueilleront plusieurs de ses prochaines grandes finales européennes. La finale de la Ligue des champions 2027 est déjà programmée au Wanda Metropolitano de Madrid, l’enceinte de l’Atlético de Madrid, le 5 juin 2027. Les deux éditions suivantes se joueront dans deux stades emblématiques. L’Allianz Arena de Munich, antre du Bayern, accueillera la finale en 2028, avant que le Spotify Camp Nou de Barcelone ne prenne le relais en 2029.

L’instance européenne a également attribué les finales de la Ligue Europa. La National Arena de Bucarest accueillera l’édition 2028, tandis que le Stade national de Serbie, à Belgrade, sera le théâtre de la finale en 2029. Concernant la Ligue Europa Conférence, le Juventus Stadium de Turin a été choisi pour la finale 2028. Un an plus tard, la Puskás Aréna de Budapest accueillera la finale de 2029. Enfin, l’UEFA a désigné les enceintes des deux prochaines Supercoupes d’Europe. La Johan Cruyff ArenA d’Amsterdam accueillera l’édition 2027, avant l’Astana Arena, au Kazakhstan, en 2028.