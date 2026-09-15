BENIN WEB TV

Ligue des champions CAF : Sundowns défendra son titre contre Wiliete

Mamelodi Sundowns lancera la défense de son titre contre Wiliete Sport Clube de Benguela au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2026-2027. La CAF a confirmé mardi 15 septembre le tableau, avec des matches aller du 16 au 18 octobre et les retours du 23 au 25 octobre.

Rita Zimé
Publié le à
FootballNous Suivre sur Google
Ligue des champions CAF : Sundowns défendra son titre contre Wiliete
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Le club sud-africain, exempté du premier tour, entrera directement en lice face au représentant angolais. Wiliete a validé son billet en éliminant Foresters FC des Seychelles 5-0 sur l’ensemble des deux matches. L’international angolais Mabululu a inscrit trois des cinq buts de son équipe, dont l’unique réalisation du retour remporté 1-0 à Lubango.

Une autre affiche opposera le TP Mazembe au Club Africain. Les Congolais ont sorti Medeama sur un score cumulé de 4-1, avec deux victoires, tandis que le club tunisien a résisté au Djoliba AC pour se qualifier 3-2 sur l’ensemble de la double confrontation. Le vainqueur de ce duel accédera à la phase de groupes.

Le deuxième tour proposera aussi APR FC-Zamalek, Al-Swehly-Espérance de Tunis, Maghreb de Fès-ASEC Mimosas, Teungueth FC-Colombe Sportive et Rangers International-MC Alger. Le club nigérian s’est qualifié après avoir éliminé l’AS Sobemap aux tirs au but au premier tour.

Publicité

Pyramids FC, vainqueur 7-1 sur l’ensemble des deux matches contre Gor Mahia, affrontera El Merriekh Bentiu. Les seize vainqueurs du deuxième tour préliminaire rejoindront la phase de groupes, dont le coup d’envoi est prévu à la fin du mois de novembre.

Publicité

Articles liés

Rodri explique pourquoi il a préféré le Barça au Real MadridRodri explique pourquoi il a préféré le Barça au Real MadridLigue des champions : Munich obtient la finale 2028, le Camp Nou celle de 2029Ligue des champions : Munich obtient la finale 2028, le Camp Nou celle de 2029Santos officialise Philippe Coutinho, qui rejoint Neymar jusqu’à fin 2026Santos officialise Philippe Coutinho, qui rejoint Neymar jusqu’à fin 2026Ghana : Kudus encore en manque de rythme avant le choc contre la Côte d’IvoireGhana : Kudus encore en manque de rythme avant le choc contre la Côte d’Ivoire

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.