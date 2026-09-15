Ghana : Kudus encore en manque de rythme avant le choc contre la Côte d’Ivoire

Mohammed Kudus n’a pas encore retrouvé sa meilleure condition physique à neuf jours du déplacement du Ghana en Côte d’Ivoire, prévu le 24 septembre pour l’ouverture des éliminatoires de la CAN 2027. L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, l’a reconnu lundi à la veille du match de Carabao Cup contre Liverpool.

Le technicien italien a placé l’international ghanéen parmi plusieurs joueurs qui doivent encore monter en puissance physiquement. Kudus a repris la compétition après une longue indisponibilité liée à une blessure contractée en janvier et a progressivement retrouvé des minutes avec Tottenham ces dernières semaines.

Dans sa conférence de presse d’avant-match, De Zerbi a estimé que Kudus n’était « pas encore dans sa meilleure condition ». Il a toutefois rappelé la polyvalence offensive du joueur, capable d’évoluer comme numéro 10 dans un rôle plus porté vers l’attaque.

La situation est suivie de près à l’approche du premier rassemblement du Ghana depuis la Coupe du monde 2026. La CAF a programmé le choc Côte d’Ivoire–Ghana le jeudi 24 septembre à 19 h GMT au titre de la première journée du groupe C.

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Les Black Stars recevront ensuite la Gambie le mardi 29 septembre à 16 h GMT. Le Ghana partage ce groupe avec la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Somalie. Les deux premiers de cette poule, qui ne comprend aucun pays hôte de la CAN 2027, se qualifieront pour la phase finale.

Avant cette fenêtre internationale, Kudus reste à disposition de Tottenham. Les Spurs affrontent Liverpool ce mardi soir à Anfield en Carabao Cup, une rencontre pour laquelle De Zerbi a indiqué qu’il pourrait donner du temps de jeu à plusieurs joueurs encore en recherche de rythme.