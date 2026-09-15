Santos officialise Philippe Coutinho, qui rejoint Neymar jusqu’à fin 2026

Santos a officialisé lundi 14 septembre l’arrivée de Philippe Coutinho , engagé jusqu’à la fin de 2026. Libre depuis son départ de Vasco en février, le milieu offensif brésilien de 34 ans rejoint Neymar au Peixe.

Un accord entre Coutinho et Santos avait été annoncé plusieurs jours auparavant, mais la signature n’avait pas encore été officialisée. Le joueur a depuis passé les examens médicaux et physiques nécessaires avant l’annonce du club.

Coutinho portera le numéro 11. Il va surtout évoluer pour la première fois dans le même club que Neymar, son ami et ancien coéquipier en sélection brésilienne.

Formé à Vasco, Coutinho a ensuite joué notamment à l’Inter Milan, Liverpool, au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Aston Villa. Il était sans club depuis la rupture de son contrat avec Vasco en février.

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Présenté lundi aux côtés du latéral Rodinei, Coutinho n’a pas fixé de date précise pour ses débuts. Il a indiqué vouloir d’abord s’intégrer au groupe et retrouver le rythme de la compétition avant d’être lancé par le staff.

Santos dispute le championnat brésilien et la Copa Sudamericana. Le club doit se déplacer mercredi sur le terrain de l’Atlético-MG pour le quart de finale retour de la compétition continentale.