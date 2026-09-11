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Philippe Coutinho va retrouver Neymar à Santos

Philippe Coutinho s’apprête à effectuer son retour au Brésil. Le milieu offensif de 34 ans a trouvé un accord pour rejoindre Santos jusqu’à la fin de la saison et devrait y retrouver son compatriote Neymar.

Romaric Déguénon
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Football
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Philippe Coutinho va retrouver Neymar à Santos
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Philippe Coutinho va poursuivre sa carrière au Brésil. Libre depuis son départ de Vasco da Gama, l’international brésilien a conclu un accord avec Santos pour rejoindre le club jusqu’au terme de la saison en cours. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 34 ans s’engagera comme agent libre. Il doit passer sa visite médicale ce jeudi à Santos avant de finaliser son arrivée.

Cette signature permettra surtout à Coutinho de retrouver Neymar, avec lequel il entretient une relation amicale de longue date. Les deux joueurs pourraient ainsi partager à nouveau le même vestiaire sous les couleurs du club brésilien. Formé à Vasco da Gama, Coutinho a connu une riche carrière en Europe. Il a notamment porté les maillots de l’Inter Milan, Liverpool, du FC Barcelone, du Bayern Munich et d’Aston Villa, avant de retrouver son pays ces dernières années.

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