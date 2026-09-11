Mondial féminin U20 2026: le Bénin joue sa survie face à la Pologne, les affiches de ce vendredi

Les Amazones U20 du Bénin disputent ce vendredi leur troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine U20 2026. Elles affrontent la Pologne à 17 heures avec l’objectif de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Après un nul spectaculaire contre le Mexique (2-2), puis une lourde défaite face à l’Argentine (0-8), le Bénin retrouve la compétition ce vendredi. Les jeunes Amazones défient la Pologne, pays hôte du tournoi, à partir de 17 heures. Cette dernière rencontre de la phase de groupes représente une ultime occasion pour les Béninoises de se relancer. Face à une sélection polonaise qui évolue à domicile, elles devront afficher un tout autre visage après la déconvenue enregistrée lors de leur deuxième sortie.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Argentine affronte le Mexique à 17 heures. Cette affiche pourrait également avoir son importance dans la course aux places qualificatives. Plus tôt dans la journée, deux autres rencontres sont au programme. La Tanzanie affronte le Canada à 14 heures, tandis que l’Angleterre U20 croise le fer avec le Brésil U20 à la même heure.

Les affiches du jour: