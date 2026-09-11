Ligue des champions: Harry Kane rejoint Cristiano Ronaldo dans l’histoire de la C1

Harry Kane continue d’affoler les compteurs en Ligue des champions. Buteur lors du succès du Bayern Munich face à Bodø/Glimt (5-0), l’attaquant anglais a égalé une performance réalisée seulement par trois autres joueurs dans l’histoire de la compétition.

Harry Kane s’est encore illustré sur la scène européenne. Lors de la victoire du Bayern Munich contre Bodø/Glimt (2-0) à l’Allianz Arena, l’attaquant anglais a inscrit le deuxième but de son équipe à la 60e minute, d’une tête sur un centre de Michael Olise. Cette réalisation lui permet surtout de prolonger une impressionnante série. Kane a désormais trouvé le chemin des filets lors de huit matches consécutifs de Ligue des champions, une performance qui le place aux côtés de Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Ruud van Nistelrooy.

Cristiano Ronaldo avait réussi cette prouesse à deux reprises, lors des saisons 2013-2014 et 2017-2018. Lewandowski a également réalisé deux séries similaires au cours de sa carrière, tandis que Van Nistelrooy avait marqué lors de huit rencontres consécutives au début des années 2000. Depuis son arrivée au Bayern Munich à l’été 2023, Kane a inscrit 33 buts en Ligue des champions. Sur cette période, aucun autre joueur n’a fait mieux dans la compétition.

L’international anglais peut désormais viser encore plus haut. Sa série n’est qu’à trois matches du record absolu de Cristiano Ronaldo, auteur d’au moins un but lors de 11 rencontres consécutives de Ligue des champions entre septembre 2017 et avril 2018.